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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1819 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1819 A
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1819 A
Средняя цена 210 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
Талер 1819 D
Средняя цена 120 $
Продажи
0 76

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1/6 талера 1819 Визит короля на монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 1
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