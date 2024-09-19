Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1819 года "Визит короля на монетный двор" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,521)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1819
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1819 года "Визит короля на монетный двор". Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2006.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
Где продать?
Для продажи 1/6 талера 1819 "Визит короля на монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск