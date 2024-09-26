Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1819 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1819
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1819 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 799 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2011.
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Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
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