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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1819 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1819 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1819 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1819
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1819 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 799 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1819 A на аукционе Solidus Numismatik - June 18, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 18 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1819 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
523 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Пруссия Талер 1819 A на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Пруссия Талер 1819 A на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1819 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Пруссия Талер 1819 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Пруссия Талер 1819 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Пруссия Талер 1819 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1819 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1819 A на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1819 A на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Пруссия Талер 1819 A на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1819 A на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1819 A на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Пруссия Талер 1819 A на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1819 A на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Пруссия Талер 1819 A на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1819 A на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1819 A на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1819 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1819 A на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1819 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1819 A на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Пруссия Талер 1819 A на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1819 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1819 A на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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