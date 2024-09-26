Талер 1819 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1819 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 799 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2011.

Сохранность UNC (9) AU (20) XF (20) VF (33) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS64 (1) AU58 (1) Сервис NGC (2) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Aurea (1)

Busso Peus (2)

COINSNET (2)

Dorotheum (1)

Emporium Hamburg (10)

Grün (1)

Heritage (3)

HERVERA (1)

Hess Divo (1)

Höhn (6)

Ibrahim's Collectibles (1)

Kroha (1)

Künker (15)

Münzen Gut-Lynt (3)

Niemczyk (2)

Numimarket (1)

NUMMUS Olomouc (1)

Pesek Auctions (1)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (3)

Rhenumis (1)

Soler y Llach (1)

Solidus Numismatik (1)

Stack's (1)

Tauler & Fau (1)

Teutoburger (9)

TMAJK sro (1)

WAG (3)

WCN (3)

Westfälische (2)

Wójcicki (1)

Wormser Auktionshaus (1)