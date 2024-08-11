Талер 1819 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1819 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 769 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2400 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

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