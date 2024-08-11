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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1819 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1819 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1819 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1819
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1819 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 769 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2400 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

Сохранность
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  • Solidus Numismatik (2)
  • Teutoburger (7)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • WAG (5)
  • WCN (2)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Пруссия Талер 1819 D на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Пруссия Талер 1819 D на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Пруссия Талер 1819 D на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия Талер 1819 D на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1819 D на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1819 D на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1819 D на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1819 D на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия Талер 1819 D на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1819 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1819 D на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1819 D на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1819 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1819 D на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1819 D на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность F
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Пруссия Талер 1819 D на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1819 D на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1819 D на аукционе Bertolami - June 12, 2022
Продавец Bertolami
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1819 D на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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