Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1819 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1819
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1819 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 769 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2400 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
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Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
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Продавец Bertolami
Дата 12 июня 2022
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