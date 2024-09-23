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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1832 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1832 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1832 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1832
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1832 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2200 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.

Сохранность
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  • Reinhard Fischer (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (7)
  • UBS (2)
  • WAG (3)
Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Aste - September 19, 2023
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Aste - May 7, 2023
Продавец Aste
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Kroha - April 4, 2020
Продавец Kroha
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1832 A "Горный" на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1832 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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