Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1832 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1832
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1832 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2200 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aste
Дата 19 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
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Дата 2 июня 2021
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
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Дата 29 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF
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