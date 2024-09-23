Талер 1832 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1832 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2200 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.

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