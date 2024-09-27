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Пруссия
1802
Пруссия
Период:
1797-1873
1797-1873
Фридрих Вильгельм III
1797-1840
Фридрих Вильгельм IV
1840-1861
Вильгельм I
1861-1873
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1802
Монеты Пруссии 1802 года
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Золотые монеты
2 фридрихсдора 1802 A
Средняя цена
3400 $
Продажи
0
3
Фридрихсдор 1802 A
Средняя цена
5100 $
Продажи
1
1
Фридрихсдор 1802 B
Средняя цена
4100 $
Продажи
0
1
1/2 фридрихсдора 1802 A
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
22
Серебряные монеты
Талер 1802 A
Средняя цена
200 $
Продажи
2
241
Талер 1802 B
Средняя цена
440 $
Продажи
0
32
1/3 талера 1802 A
Средняя цена
65 $
Продажи
0
89
4 гроша 1802 A Силезия
Средняя цена
90 $
Продажи
0
7
4 гроша 1802 B Силезия
Средняя цена
230 $
Продажи
0
3
1 пфенниг 1802 A
Средняя цена
8 $
Продажи
0
2
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Период
1797-1873
Категория
Зактрыть
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Пруссия
Период
1797-1873
Фридрих Вильгельм III
1797-1840
Фридрих Вильгельм IV
1840-1861
Вильгельм I
1861-1873
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