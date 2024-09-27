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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1802 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1802 A
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1802 A
Средняя цена 5100 $
Продажи
1 1
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1802 B
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 фридрихсдора 1802 A
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 22

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1802 A
Средняя цена 200 $
Продажи
2 241
Аверс
Реверс
Талер 1802 B
Средняя цена 440 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1/3 талера 1802 A
Средняя цена 65 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
4 гроша 1802 A Силезия
Средняя цена 90 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
4 гроша 1802 B Силезия
Средняя цена 230 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1802 A
Средняя цена 8 $
Продажи
0 2
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