Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1802 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1802
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Бреслау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1802 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4202 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
- Александр (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 19 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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