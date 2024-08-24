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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1802 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1802 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1802 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1802
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1802 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4202 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Cayón (1)
  • Emporium Hamburg (4)
  • Felzmann (1)
  • GGN (1)
  • Grün (3)
  • Höhn (3)
  • Künker (6)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Rauch (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (1)
Пруссия Талер 1802 B на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Пруссия Талер 1802 B на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Пруссия Талер 1802 B на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Пруссия Талер 1802 B на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1802 B на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1802 B на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1802 B на аукционе Felzmann - September 5, 2022
Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Пруссия Талер 1802 B на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1802 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1802 B на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1802 B на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1802 B на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Пруссия Талер 1802 B на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1802 B на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1802 B на аукционе Niemczyk - March 17, 2019
Пруссия Талер 1802 B на аукционе Niemczyk - March 17, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1802 B на аукционе Busso Peus - January 19, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 19 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1802 B на аукционе Александр - October 17, 2018
Пруссия Талер 1802 B на аукционе Александр - October 17, 2018
Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Пруссия Талер 1802 B на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1802 B на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1802 B на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Пруссия Талер 1802 B на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1802 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 14, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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