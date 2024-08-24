Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1802 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: NUMMUS Olomouc
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 0,65 гр
- Чистого серебра (0,0109 oz) 0,338 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1802
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1802 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2718 проданному на аукционе NUMMUS Olomouc за 190 CZK. Торги состоялись 1 апреля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
Где продать?
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