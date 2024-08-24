1 пфенниг 1802 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1802 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2718 проданному на аукционе NUMMUS Olomouc за 190 CZK. Торги состоялись 1 апреля 2023.

Сохранность XF (2)