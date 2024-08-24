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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1802 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1802 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1802 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: NUMMUS Olomouc

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 0,65 гр
  • Чистого серебра (0,0109 oz) 0,338 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1802
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1802 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2718 проданному на аукционе NUMMUS Olomouc за 190 CZK. Торги состоялись 1 апреля 2023.

Сохранность
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  • NUMMUS Olomouc (1)
Пруссия 1 пфенниг 1802 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Пруссия 1 пфенниг 1802 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 190 CZK
Пруссия 1 пфенниг 1802 A на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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