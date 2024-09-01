1/2 фридрихсдора 1802 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1802 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1236 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 2800 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.

Сохранность UNC (2) XF (10) VF (9) F (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) Сервис NGC (2)

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