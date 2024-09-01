Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 фридрихсдора 1802 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/2 фридрихсдора
- Год 1802
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1802 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1236 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 2800 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
- Emporium Hamburg (3)
- Grün (1)
- Jean ELSEN (1)
- Künker (12)
- Stack's (2)
- Teutoburger (1)
- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1/2 фридрихсдора 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск