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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 фридрихсдора 1802 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1802 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1802 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 фридрихсдора
  • Год 1802
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1802 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1236 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 2800 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • Westfälische (1)
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Stack's - March 22, 2022
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
2647 $
Цена в валюте аукциона 2647 USD
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
2644 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Jean ELSEN - December 8, 2017
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Stack's - February 5, 2016
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Emporium Hamburg - December 4, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 4 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность F
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1802 A на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 фридрихсдора 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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