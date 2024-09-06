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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/3 талера 1802 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/3 талера 1802 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/3 талера 1802 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,666)
  • Вес 8,352 гр
  • Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1802
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/3 талера 1802 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4262 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Numedux - September 24, 2022
Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Numisor - May 11, 2021
Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Numis Poland - February 24, 2021
Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе Numis Poland - February 24, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 24 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Пруссия 1/3 талера 1802 A на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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