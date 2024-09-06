Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/3 талера 1802 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,666)
- Вес 8,352 гр
- Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/3 талера
- Год 1802
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/3 талера 1802 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4262 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.
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