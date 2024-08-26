Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 гроша 1802 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 4 гроша
- Год 1802
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1802 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1310 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 750 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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