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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 гроша 1802 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 гроша 1802 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 гроша 1802 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 гроша
  • Год 1802
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1802 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1310 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 750 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 4 гроша 1802 A "Силезия" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Пруссия 4 гроша 1802 A "Силезия" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Пруссия 4 гроша 1802 A "Силезия" на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 гроша 1802 A "Силезия" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 гроша 1802 A "Силезия" на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 гроша 1802 A "Силезия" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Пруссия 4 гроша 1802 A "Силезия" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Пруссия 4 гроша 1802 A "Силезия" на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 4 гроша 1802 A "Силезия" на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 гроша 1802 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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