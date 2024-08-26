4 гроша 1802 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1802 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1310 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 750 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.

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