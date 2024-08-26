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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1813 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1813 A
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1813 A
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 24

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1813 A
Средняя цена 85 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
Талер 1813 B
Средняя цена 300 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
Талер 1809-1816 Инкузный брак
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/6 талера 1813 A
Средняя цена 45 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1/6 талера 1813 B
Средняя цена 95 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/6 талера 1809-1818 Инкузный брак
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
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