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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1813 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1813 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1813 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1813 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3553 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 28 июня 2017.

Сохранность
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Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность F12 NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
1158 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе BAC - March 22, 2017
Продавец BAC
Дата 22 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Heritage - January 9, 2017
Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Emporium Hamburg - July 1, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 июля 2016
Сохранность XF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Emporium Hamburg - May 2, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Schulman - July 4, 2012
Продавец Schulman
Дата 4 июля 2012
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1813 A на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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