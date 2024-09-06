Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1813 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1813
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1813 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3553 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 28 июня 2017.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 4 июля 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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