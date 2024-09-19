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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1813 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1813 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1813 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1813 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2016.

Сохранность
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  • Stare Monety (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • WAG (4)
  • WCN (3)
Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Schulman - March 27, 2024
Продавец Schulman
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Schulman - October 18, 2023
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Schulman - April 5, 2023
Продавец Schulman
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Auctiones - December 12, 2021
Продавец Auctiones
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 16, 2021
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 16, 2021
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Tauler & Fau - October 13, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 13 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1813 A на аукционе Russiancoin - June 14, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 14 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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