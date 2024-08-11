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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1813 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1813 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1813 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1813 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4006 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • Numisbalt (2)
Пруссия 1/6 талера 1813 B на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Пруссия 1/6 талера 1813 B на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1813 B на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Пруссия 1/6 талера 1813 B на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1813 B на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1813 B на аукционе Kroha - January 1, 2018
Продавец Kroha
Дата 1 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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