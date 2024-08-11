Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1813 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1813
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Бреслау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1813 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4006 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.
Сохранность
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- Numisbalt (2)
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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