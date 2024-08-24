Талер 1813 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1813 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 788 проданному на аукционе Hess Divo за 2200 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.

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