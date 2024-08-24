Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1813 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1813
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1813 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 788 проданному на аукционе Hess Divo за 2200 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.
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Сохранность AU
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