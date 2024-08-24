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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1813 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1813 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1813 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1813 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 788 проданному на аукционе Hess Divo за 2200 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1813 A на аукционе Naumann - May 5, 2024
Продавец Naumann
Дата 5 мая 2024
Сохранность F
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Пруссия Талер 1813 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Пруссия Талер 1813 A на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1813 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Пруссия Талер 1813 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1813 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1813 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1813 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1813 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1813 A на аукционе CoinsNB - February 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1813 A на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1813 A на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1813 A на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1813 A на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1813 A на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1813 A на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1813 A на аукционе Niemczyk - June 28, 2021
Пруссия Талер 1813 A на аукционе Niemczyk - June 28, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1813 A на аукционе Numedux - May 30, 2021
Пруссия Талер 1813 A на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1813 A на аукционе Aurea - March 25, 2021
Продавец Aurea
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1813 A на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1813 A на аукционе V. GADOURY - November 29, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 29 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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