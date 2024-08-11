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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1813 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1813 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1813 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1813 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2807 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
2251 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
3038 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Busso Peus - April 27, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Busso Peus - April 27, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Stack's - July 29, 2008
Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Stack's - July 29, 2008
Продавец Stack's
Дата 29 июля 2008
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Heritage - June 3, 2005
Пруссия 2 фридрихсдора 1813 A на аукционе Heritage - June 3, 2005
Продавец Heritage
Дата 3 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 фридрихсдора 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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