Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 фридрихсдора 1813 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2 фридрихсдора
- Год 1813
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1813 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2807 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Дата 6 марта 2018
Сохранность VF
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
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Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
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Дата 27 апреля 2012
Сохранность XF
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Дата 27 апреля 2012
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 29 июля 2008
Сохранность XF40 NGC
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Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность VF
Цена
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