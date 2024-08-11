2 фридрихсдора 1813 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1813 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2807 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность AU (3) XF (13) VF (12) Сохранность (слабы) XF40 (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (2)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (1)

Höhn (1)

Künker (14)

Sonntag (2)

Stack's (1)

Teutoburger (2)

UBS (2)

Westfälische (1)