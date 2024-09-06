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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1806 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1806 A
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1806 A
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1/2 фридрихсдора 1806 A
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 14

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1806 A
Средняя цена 250 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
4 гроша 1806 A Силезия
Средняя цена 130 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
3 крейцера 1806 A Силезия
Средняя цена 130 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1806 A Силезия
Средняя цена 130 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1806 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1806 A
Средняя цена 230 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 грошель 1806 A Силезия
Средняя цена 80 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1806 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шиллинг 1806 A
Средняя цена 75 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1806 A Силезия
Средняя цена 130 $
Продажи
0 5
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