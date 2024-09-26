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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 крейцера 1806 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 крейцера 1806 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 крейцера 1806 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,263)
  • Вес 1,641 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4316 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 крейцера 1806 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6199 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 17 июля 2023.

Сохранность
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Пруссия 3 крейцера 1806 A "Силезия" на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Пруссия 3 крейцера 1806 A "Силезия" на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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