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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1806 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1806 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1806 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1806 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30321 проданному на аукционе Stack's Bowers за 13512.5 USD. Торги состоялись 11 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2555 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Stack's - January 13, 2024
Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Stack's - August 19, 2015
Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
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Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
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Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Stack's - July 29, 2008
Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Stack's - July 29, 2008
Продавец Stack's
Дата 29 июля 2008
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 фридрихсдора 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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