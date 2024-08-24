Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 фридрихсдора 1806 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2 фридрихсдора
- Год 1806
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1806 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30321 проданному на аукционе Stack's Bowers за 13512.5 USD. Торги состоялись 11 августа 2015.
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 29 июля 2008
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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