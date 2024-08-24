2 фридрихсдора 1806 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1806 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30321 проданному на аукционе Stack's Bowers за 13512.5 USD. Торги состоялись 11 августа 2015.

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