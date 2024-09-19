Шиллинг 1806 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Шиллинг 1806 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1224 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.

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