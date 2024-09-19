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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Шиллинг 1806 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Шиллинг 1806 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Шиллинг 1806 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,362 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Шиллинг
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Шиллинг 1806 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1224 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • Zöttl (2)
Пруссия Шиллинг 1806 A на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия Шиллинг 1806 A на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия Шиллинг 1806 A на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR

Где продать?

Для продажи Шиллинг 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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