Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Шиллинг 1806 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,362 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Шиллинг
- Год 1806
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Шиллинг 1806 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1224 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
- Zöttl (2)
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