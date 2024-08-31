Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1806 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,125)
- Вес 0,812 гр
- Чистого серебра (0,0033 oz) 0,1015 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1806
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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