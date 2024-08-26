Фридрихсдор 1806 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1806 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5019 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5250 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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