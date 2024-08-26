Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1806 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1806
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1806 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5019 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5250 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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