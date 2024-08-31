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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 фридрихсдора 1806 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1806 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1806 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 фридрихсдора
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1806 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
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  • Baldwin's of St. James's (1)
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  • Künker (8)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
6812 $
Цена в валюте аукциона 6400 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
2001 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1806 A на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность FR
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1806 A на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1806 A на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 фридрихсдора 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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