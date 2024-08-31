Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 фридрихсдора 1806 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/2 фридрихсдора
- Год 1806
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1806 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность FR
Цена
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