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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 крейцер 1806 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 крейцер 1806 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 крейцер 1806 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,118)
  • Вес 0,866 гр
  • Чистого серебра (0,0033 oz) 0,1022 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крейцер 1806 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1391 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 130 EUR. Торги состоялись 11 октября 2022.

Сохранность
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  • Möller (5)
Пруссия 1 крейцер 1806 A "Силезия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Пруссия 1 крейцер 1806 A "Силезия" на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 крейцер 1806 A "Силезия" на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 крейцер 1806 A "Силезия" на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 крейцер 1806 A "Силезия" на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 крейцер 1806 A "Силезия" на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1806 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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