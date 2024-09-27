Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 крейцер 1806 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,118)
- Вес 0,866 гр
- Чистого серебра (0,0033 oz) 0,1022 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 крейцер
- Год 1806
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крейцер 1806 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1391 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 130 EUR. Торги состоялись 11 октября 2022.
Сохранность
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
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