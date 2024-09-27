1 крейцер 1806 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крейцер 1806 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1391 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 130 EUR. Торги состоялись 11 октября 2022.

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