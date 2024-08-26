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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 гроша 1806 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 гроша 1806 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 гроша 1806 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 гроша
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1806 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1592 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
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  • Russiancoin (7)
  • WAG (2)
  • WCN (1)
Пруссия 4 гроша 1806 A "Силезия" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Пруссия 4 гроша 1806 A "Силезия" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Пруссия 4 гроша 1806 A "Силезия" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 гроша 1806 A "Силезия" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 гроша 1806 A "Силезия" на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 гроша 1806 A "Силезия" на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 гроша 1806 A "Силезия" на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 гроша 1806 A "Силезия" на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 гроша 1806 A "Силезия" на аукционе Höhn - October 4, 2020
Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Пруссия 4 гроша 1806 A "Силезия" на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 гроша 1806 A "Силезия" на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 4 гроша 1806 A "Силезия" на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия 4 гроша 1806 A "Силезия" на аукционе Künker - July 1, 2014
Продавец Künker
Дата 1 июля 2014
Сохранность XF
Цена
Пруссия 4 гроша 1806 A "Силезия" на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 гроша 1806 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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