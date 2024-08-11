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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 крейцера 1806 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1806 года A "Силезия" - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 крейцера 1806 года A "Силезия" - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,510 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 крейцера 1806 года "Силезия" со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4025 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Пруссия 1/2 крейцера 1806 A "Силезия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Пруссия 1/2 крейцера 1806 A "Силезия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Пруссия 1/2 крейцера 1806 A "Силезия" на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Пруссия 1/2 крейцера 1806 A "Силезия" на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/2 крейцера 1806 A "Силезия" на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 1/2 крейцера 1806 A "Силезия" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1806 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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