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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Серебряные монеты 18 крейцеров Фридриха Вильгельма III - Пруссия

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18 крейцеров 1808

Силезия
Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 G 0 31
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