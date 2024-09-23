18 крейцеров 1808 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 18 крейцеров 1808 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4026 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

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