Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
18 крейцеров 1808 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,444)
- Вес 5,01 гр
- Чистого серебра (0,0715 oz) 2,2244 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 18 крейцеров
- Год 1808
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Глац
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 18 крейцеров 1808 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4026 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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