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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

18 крейцеров 1808 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 18 крейцеров 1808 года G "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 18 крейцеров 1808 года G "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,444)
  • Вес 5,01 гр
  • Чистого серебра (0,0715 oz) 2,2244 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 18 крейцеров
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Глац
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 18 крейцеров 1808 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4026 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
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  • Westfälische (2)
Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность XF
Цена
Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность F
Цена
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Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 18 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 18 крейцеров 1808 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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