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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1808 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1808 A
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1808 A
Средняя цена 620 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Талер 1808 G
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
4 гроша 1808 A Силезия
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 гроша 1808 G Силезия
Средняя цена 200 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
18 крейцеров 1808 G Силезия
Средняя цена 600 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
9 крейцеров 1808 G Силезия
Средняя цена 200 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
3 крейцера 1808 G Силезия
Средняя цена 85 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 крейцер 1808 G Силезия
Средняя цена 230 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 крейцер 1808 G Силезия Золото
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 грошель 1808 G Силезия
Средняя цена 120 $
Продажи
0 18
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