Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
9 крейцеров 1808 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0358 oz) 1,1126 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 9 крейцеров
- Год 1808
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Глац
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 9 крейцеров 1808 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1170 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 650 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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