9 крейцеров 1808 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 9 крейцеров 1808 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1170 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 650 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность UNC (1) AU (3) XF (17) VF (16) F (2)

Продавец Все фирмы

Anticomondo (1)

Busso Peus (1)

Grün (2)

HIRSCH (3)

Höhn (4)

Künker (8)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Münzen & Medaillen (1)

Niemczyk (1)

Teutoburger (9)

WAG (5)

WCN (3)