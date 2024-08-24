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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

9 крейцеров 1808 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 9 крейцеров 1808 года G "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 9 крейцеров 1808 года G "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0358 oz) 1,1126 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 9 крейцеров
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Глац
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 9 крейцеров 1808 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1170 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 650 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Anticomondo - September 8, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Höhn - October 4, 2020
Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе HIRSCH - June 19, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Niemczyk - December 15, 2019
Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Niemczyk - December 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Höhn - April 14, 2018
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 9 крейцеров 1808 G "Силезия" на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 9 крейцеров 1808 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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