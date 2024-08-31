Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 грошель 1808 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,118)
- Вес 0,65 гр
- Чистого серебра (0,0025 oz) 0,0767 гр
- Диаметр 9 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 грошель
- Год 1808
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Глац
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 грошель 1808 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3010 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1600 PLN. Торги состоялись 21 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Grün (1)
- Künker (3)
- MARCINIAK (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Stare Monety (2)
- Teutoburger (1)
- WAG (3)
- WCN (3)
- WDA - MiM (1)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 грошель 1808 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск