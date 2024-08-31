1 грошель 1808 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 грошель 1808 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3010 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1600 PLN. Торги состоялись 21 января 2023.

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