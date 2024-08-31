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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 грошель 1808 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 грошель 1808 года G "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 грошель 1808 года G "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,118)
  • Вес 0,65 гр
  • Чистого серебра (0,0025 oz) 0,0767 гр
  • Диаметр 9 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 грошель
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Глац
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 грошель 1808 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3010 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1600 PLN. Торги состоялись 21 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
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Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - February 23, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
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Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 грошель 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грошель 1808 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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