Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1808 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1808
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1808 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3570 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 2600 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2020.
Сохранность
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- TimeLine Auctions (1)
- WAG (1)
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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