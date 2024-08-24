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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1808 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1808 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1808 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1808 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3570 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 2600 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Teutoburger (3)
  • TimeLine Auctions (1)
  • WAG (1)
Пруссия Талер 1808 A на аукционе TimeLine Auctions - September 9, 2023
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Пруссия Талер 1808 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Пруссия Талер 1808 A на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия Талер 1808 A на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1808 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Талер 1808 A на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1808 A на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1808 A на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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