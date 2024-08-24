Талер 1808 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1808 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3570 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 2600 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2020.

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