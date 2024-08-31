Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 гроша 1808 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 4 гроша
- Год 1808
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Глац
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1808 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4005 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.
Сохранность
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- WAG (3)
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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