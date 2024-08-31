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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 гроша 1808 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 гроша 1808 года G "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 гроша 1808 года G "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 гроша
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Глац
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1808 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4005 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • Möller (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Numimarket (1)
  • Stare Monety (3)
  • WAG (3)
Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе Münzen & Medaillen - May 26, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 гроша 1808 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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