Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1808 года G (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1808
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Глац
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1808 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1172 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
1049 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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