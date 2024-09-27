Талер 1808 года G (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1808 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1172 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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