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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1808 года G (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1808 года G - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1808 года G - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Глац
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1808 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1172 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • WCN (2)
  • Westfälische (1)
Пруссия Талер 1808 G на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
1348 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Пруссия Талер 1808 G на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
1049 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Пруссия Талер 1808 G на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1808 G на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1808 G на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1808 G на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1808 G на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1808 G на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1808 G на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1808 G на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1808 G на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1808 G на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1808 G на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1808 G на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1808 G на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1808 G на аукционе London Coin Galleries - November 1, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1808 G на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1808 G на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1808 G на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1808 G на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1808 G на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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