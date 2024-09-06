Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 крейцер 1808 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 крейцер 1808 года G "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 крейцер 1808 года G "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,118)
  • Вес 0,866 гр
  • Чистого серебра (0,0033 oz) 0,1022 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Глац
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крейцер 1808 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1169 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 650 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (2)
  • GGN (1)
  • Grün (2)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • Teutoburger (9)
  • WAG (6)
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - February 23, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Emporium Hamburg - July 1, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 июля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе WAG - January 4, 2015
Продавец WAG
Дата 4 января 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1808 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма III Монеты Пруссии 1808 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом 1 крейцер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск