1 крейцер 1808 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крейцер 1808 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1169 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 650 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность UNC (7) AU (5) XF (10) VF (4) Сохранность (слабы) MS62 (7) Сервис PCGS (7)

Продавец Все фирмы

Emporium Hamburg (2)

GGN (1)

Grün (2)

Höhn (1)

Katz (1)

Künker (4)

Teutoburger (9)

WAG (6)