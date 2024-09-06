Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 крейцер 1808 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,118)
- Вес 0,866 гр
- Чистого серебра (0,0033 oz) 0,1022 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 крейцер
- Год 1808
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Глац
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крейцер 1808 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1169 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 650 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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