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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 крейцера 1808 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 крейцера 1808 года G "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 крейцера 1808 года G "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,263)
  • Вес 1,641 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4316 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Глац
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 крейцера 1808 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2549 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 19 июня 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (4)
  • MARCINIAK (1)
  • Numimarket (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
Пруссия 3 крейцера 1808 G "Силезия" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Пруссия 3 крейцера 1808 G "Силезия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Пруссия 3 крейцера 1808 G "Силезия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Пруссия 3 крейцера 1808 G "Силезия" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Пруссия 3 крейцера 1808 G "Силезия" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 3 крейцера 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 3 крейцера 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 3 крейцера 1808 G "Силезия" на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 3 крейцера 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность MS63 NGC
Цена
Пруссия 3 крейцера 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 3 крейцера 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1808 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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