3 крейцера 1808 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 крейцера 1808 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2549 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 19 июня 2007.

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