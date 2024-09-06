Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 крейцера 1808 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,263)
- Вес 1,641 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4316 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 3 крейцера
- Год 1808
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Глац
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 крейцера 1808 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2549 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 19 июня 2007.
Сохранность
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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