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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 крейцер 1808 года G "Силезия". Золото (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1 крейцер 1808 года G "Силезия" Золото - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 крейцер 1808 года G "Силезия" Золото - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,14 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Глац
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крейцер 1808 года "Силезия" со знаком G. Золото. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6254 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 13500 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (3)
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
7504 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
10169 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 крейцер 1808 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1808 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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