Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 крейцер 1808 года G "Силезия". Золото (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Разновидность: Золото
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крейцер 1808 года "Силезия" со знаком G. Золото. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6254 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 13500 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
7504 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Где продать?
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