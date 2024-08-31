1 крейцер 1808 года G "Силезия". Золото (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крейцер 1808 года "Силезия" со знаком G. Золото. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6254 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 13500 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

Сохранность UNC (1) AU (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) Сервис NGC (1)