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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1808 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1808 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1808 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1808 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1859 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1550 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2013.

Сохранность
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  • Künker (2)
Пруссия Фридрихсдор 1808 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
1303 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1808 A на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
2008 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1808 A на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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