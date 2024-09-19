Фридрихсдор 1808 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1808 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1859 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1550 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2013.

Сохранность XF (1) VF (2)