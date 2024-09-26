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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1820 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1820 A
Средняя цена 130 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
Талер 1820 D
Средняя цена 380 $
Продажи
0 15

Пробные монеты

Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1820 A Пробные
Средняя цена 8800 $
Продажи
0 3
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