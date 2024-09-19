Талер 1820 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1820 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2032 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1150 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.

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