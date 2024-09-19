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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1820 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1820 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1820 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1820
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1820 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2032 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1150 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.

Сохранность
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  • Künker (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (7)
Пруссия Талер 1820 D на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Пруссия Талер 1820 D на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
596 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Пруссия Талер 1820 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1820 D на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1820 D на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1820 D на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1820 D на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1820 D на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1820 D на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1820 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1820 D на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1820 D на аукционе Felzmann - June 25, 2014
Продавец Felzmann
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1820 D на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1820 D на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1820 D на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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