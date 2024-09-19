Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1820 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1820
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1820 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2032 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1150 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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