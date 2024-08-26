Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Пробные 5 пфеннигов 1820 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,74 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1820
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробные 5 пфеннигов 1820 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6258 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 6900 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.
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