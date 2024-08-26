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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Пробные 5 пфеннигов 1820 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Пробные 5 пфеннигов 1820 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Пробные 5 пфеннигов 1820 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,74 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1820
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробные 5 пфеннигов 1820 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6258 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 6900 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

Сохранность
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Пруссия 5 пфеннигов 1820 A (Пробные) на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия 5 пфеннигов 1820 A (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
8845 $
Цена в валюте аукциона 6900 EUR
Пруссия 5 пфеннигов 1820 A (Пробные) на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность VF
Цена
1051 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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