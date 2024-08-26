Пробные 5 пфеннигов 1820 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробные 5 пфеннигов 1820 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6258 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 6900 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

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