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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1815 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1815 A
Средняя цена 130 $
Продажи
1 108
Аверс
Реверс
Талер 1815 B
Средняя цена 190 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Талер 1809-1816 Инкузный брак
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/6 талера 1815 A
Средняя цена 150 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/6 талера 1815 B
Средняя цена 20 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/6 талера 1809-1818 Инкузный брак
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
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