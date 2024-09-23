1/6 талера 1815 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1815 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 953 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 420 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.

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