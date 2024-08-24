Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1815 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1815
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1815 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6413 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 17 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (2)
- Aurea (1)
- Aureo & Calicó (2)
- Busso Peus (2)
- Cayón (1)
- DNW (1)
- Emporium Hamburg (13)
- Felzmann (1)
- GGN (2)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (5)
- Heritage (3)
- Höhn (12)
- Katz (1)
- Kroha (1)
- Künker (11)
- Möller (2)
- Münzen & Medaillen (1)
- Münzen Gut-Lynt (2)
- Numedux (1)
- Numimarket (3)
- Numisbalt (1)
- Numismatica Ferrarese (2)
- Rauch (4)
- Reinhard Fischer (2)
- Rzeszowski DA (1)
- Schulman (1)
- Solidus Numismatik (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (11)
- TimeLine Auctions (1)
- WAG (6)
- WCN (5)
- WDA - MiM (1)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где купить?
Где продать?
Для продажи Талер 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск