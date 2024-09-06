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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1815 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1815 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1815 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1815
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1815 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4000 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
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Пруссия 1/6 талера 1815 B на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Пруссия 1/6 талера 1815 B на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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