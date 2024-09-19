Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1815 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1815
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Бреслау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1815 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3997 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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