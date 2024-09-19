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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1815 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1815 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1815 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1815
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1815 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3997 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
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  • HERVERA (2)
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  • Soler y Llach (2)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (4)
Пруссия Талер 1815 B на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Пруссия Талер 1815 B на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Пруссия Талер 1815 B на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1815 B на аукционе Rauch - February 23, 2019
Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность F
Цена
******
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Пруссия Талер 1815 B на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Пруссия Талер 1815 B на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1815 B на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
Пруссия Талер 1815 B на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
Пруссия Талер 1815 B на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1815 B на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность F
Цена
Пруссия Талер 1815 B на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность F
Цена
Пруссия Талер 1815 B на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1815 B на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1815 B на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1815 B на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1815 B на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1815 B на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1815 B на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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