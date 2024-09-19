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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1823 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1823 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1823 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23,17 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1823
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1823 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6386 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95 EUR. Торги состоялись 10 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - August 16, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Numedux - November 25, 2022
Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Roma Numismatics - July 29, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 29 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Katz - November 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Stack's - October 22, 2019
Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Stack's - October 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1823 A на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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