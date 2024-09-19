Талер 1840 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1840 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1784 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 900 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

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