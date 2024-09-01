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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1841 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/6 талера 1841 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/6 талера 1841 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1841 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1264 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Künker (6)
  • WAG (2)
Пруссия 1/6 талера 1841 D на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Пруссия 1/6 талера 1841 D на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность AU
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Пруссия 1/6 талера 1841 D на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1841 D на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1841 D на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1841 D на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1841 D на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1841 D на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1841 D на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1841 D на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1841 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1841 D на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1841 D на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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